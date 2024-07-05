Kadıköy'ü sağanak vurdu: Bazı ev ve iş yerlerini su bastı

"ZARAR ÇOK BÜYÜK"





Özge Kilerci isimli mahalleli, "Bir anda yağmur yağmaya başladı. Benim evim şuradaki binanın bodrum katında. Camımın yarısına kadar yağmur gelince dışarı çıktık. Rögarlar kapalı zaten. Yandaki inşaata su girmesin diye tabelalarla kapatmışlar. Kapatınca tabi bizim burası diz boyu su doldu. Evleri çoktan su bastı. Yandaki 80 yaşındaki teyzemizin evi de su doldu. Zarar çok büyük. Ekipler daha yeni geldi" dedi.