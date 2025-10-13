Kahvehanesini çocukluk hayali olan antikacıya dönüştürdü

Sergilediği ürünlerin satışını da yaptığını ifade eden Kutlu, şunları kaydetti:





"Elimde çok sayıda antika ürün var. Bunların arasında tarihi daktilolar, pirinç ürünler, plak çalarlar, film oynatıcı antika ürünler, eski kameralar, ağırlık birimleri, asırlık radyolar, süs eşyaları, Osmanlı döneminde kullanılan mutfak gereçleri ve akla gelebilecek her şey var. Burada sergilediğim ürünlerin arasında sıfır ürünler de kullanılmış olanlar da var. Bunların hepsi tamamen tarihi değer taşıyan antikalardır. Hepsi de koleksiyonluktur."