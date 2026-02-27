Yeni Şafak
Kar ve tipi nedeniyle Erzincan’ın çevre illerle ulaşımı güçlükle sağlanıyor

Kar ve tipi nedeniyle Erzincan’ın çevre illerle ulaşımı güçlükle sağlanıyor

00:3627/02/2026, Cuma
Erzincan’da kar ve tipi nedeniyle üç ana güzergah ulaşıma kapatıldı.

Erzincan-Sivas, Erzincan-Gümüşhane ve Erzincan - Erzurum kara yolları yoğun tipi nedeniyle araç geçişlerine kapatılırken, geçitlerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları sürüyor.


Erzincan’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı, rüzgârın etkisiyle tipiye dönüştü. Tipi nedeniyle Erzincan-Sivas, Erzincan- Erzurum ile Erzincan-Gümüşhane kara yolları araç trafiğine kapatıldı. Sakaltutan Geçidi başta olmak üzere güzergâhlarda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kontrol noktalarında görev yapan polis ekipleri, sürücülerin geçişine izin vermiyor. Karayolları ekipleri Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmetli geçitlerinde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına hız verdi.


