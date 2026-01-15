Yeni Şafak
Karabük'te tarlaya savrulan otomobilin sürücüsü yaralandı

20:2315/01/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber

Karabük'te yoldan çıkarak tarlaya giren ve yaklaşık 50 metre takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkeze bağlı 5000 Evler Cumhuriyet Mahallesi'nden Kapullu Mahallesi yönüne giden E.K. idaresindeki 34 PSG 59 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki tarlaya savruldu. Araç, yaklaşık 50 metre boyunca takla attıktan sonra düz şekilde durabildi.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



