Karlıova'da yoğun kar; 10 köy yolu kapandı

12:5127/12/2025, Cumartesi
DHA
Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı etkili olurken, 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karlıova'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ile birlikte ilçe tamamen beyaza büründü

Aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı 10 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdare ekipleri, kapanan köy yollarının açılması için çalışma başlatırken,

Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri Bingöl-Erzurum kara yolunda mahsur kalan araçları kurtardı. Karlıova Belediyesi ekipleri de mahalle yollarında kar küreme çalışması başlattı.

#Bingöl
#kar yağışı
#köy yolu
