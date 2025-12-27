Yeni Şafak
Kars'ta kar yağışı nedeniyle: 27 köy yolu ulaşıma kapandı

Kars'ta kar yağışı nedeniyle: 27 köy yolu ulaşıma kapandı

17:5127/12/2025, Cumartesi
DHA
Kars'ta kar yağışı ve tipi etkili olurken kent genelinde 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde sokak ve caddeler beyaza bürünürken, özellikle tipi nedeniyle görüş mesafesi azaldı. 

Vatandaşlar yürürken zorluk çekerken, belediye ekipleri de birtakım tedbirler aldı.

Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı, ev ve iş yerlerinin çatı ve saçaklarında biriken karlar temizlendi. 

Kar yağışının etkisini sürdürdüğü Kars'ta merkezde 4, Akyaka'da 3, Arpaçay'da 12, Sarıkamış'ta 8 olmak üzere toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. 

#Kars
#kar yağışı
#ulaşım
