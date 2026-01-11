Yeni Şafak
Kayıp Alzheimer hastası dağda bulundu, 'Ayaklarım çamur' diyerek araca binmek istemedi: 'Bu araba senin'

21:5911/01/2026, Pazar
DHA
Konya'da dağlık alanda bulunan Alzheimer hastası Ziya Erdoğan, ayakları çamurlu olduğu için jandarma aracına binmek istemedi. Jandarma personeli, yaşlı adamı, 'Bu araba senin' diyerek teselli etti.

Selçuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 16.00 sıralarında Sızma Mahallesi'nde dağlık alanda devriye görevi yaptığı sırada Ziya Erdoğan'ın tek başına soğuk havada gezdiğini fark etti. Ekipler, Erdoğan'ın yanına yaklaşıp niçin gezdiğini sorup, evine bırakmak istediklerini belirtti.

'AYAKLARIM ÇAMUR'


Bunun üzerine jandarma eşliğinde, ekip aracına bindirilmek istenen Erdoğan, “Ayaklarım çamur'' diyerek binmek istemedi. Jandarma ekipleri de "Olsun. Bu araba senin'' diyerek, araca bindirdi.

Jandarma personelinin yaptığı araştırmada, Erdoğan hakkında aynı gün ailesi tarafından Bosna Polis Merkezi Amirliği'ne kayıp başvurusu yapıldığını belirlendi. 

Erdoğan, Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ailesine teslim edildi.

