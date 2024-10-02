Kayıp Rojin 5 gündür aranıyor: Arama çalışmalarında Sonar cihazı kullanılacak

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ekipleri, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi dalgıçları, su altı görüntüleme cihazı da kullanarak gölün derinliklerinde arama yapıyor.





Çevik Kuvvet, Polis Arama ve Kurtarma (PAK) ve Yunus ekipleri ile sivil toplum kuruluşu arama kurtarma ekipleri kıyıda çalışma yürütüyor.