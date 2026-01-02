Kayseri’de 137 mahalle yolu kapalı: 300 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. 148 personel ve 85 araç ile hizmetlerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; 1 Ocak 2026 itibariyle sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 6 saatte Akkışla ilçesinde 6, Bünyan’da 30, Develi’de 38, Felahiye’de 11, İncesu’da 4, Kocasinan’da 35, Özvatan’da 2, Pınarbaşı’da 70, Sarıoğlan’da 8, Sarız’da 20, Talas’ta 12, Tomarza’da 28 ve Yahyalı’da 31, Yeşilhisar’da 5 mahalle yolu olmak üzere, 14 ilçede toplam 2 bin 400 kilometrelik yol ağında 300 mahalle yolu ulaşıma açıldı.