Kayseri’de 137 mahalle yolu kapalı: 300 mahalle yolu ulaşıma açıldı

13:042/01/2026, Cuma
IHA
Kayseri’de olumsuz hava şartları nedeniyle kapanan 137 mahalle yolunda çalışmalar sürerken 300 mahalle yolu ise ulaşıma açıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi; etkisini artıran kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezi ve kırsalda ulaşımın aksamaması için tüm birimleriyle seferber oldu. Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ile Park ve Bahçeler daire başkanlıkları koordinasyonunda yürütülen çalışmalar aralıksız sürüyor. Kırsal ekipleri, 6 saatte 300 mahalle yolunu daha ulaşıma açtı. 

 Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri; kent merkezindeki ana arterler, caddeler ve yollar başta olmak üzere onlarca kilometrelik yol ağında kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kış şartlarına karşı tüm tedbirleri alan ekipler, 201 personel ve 71 araçla şehir içi ulaşımın kesintisiz devam etmesi için yoğun mesai harcıyor. Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri ise sabahın ilk saatlerinden itibaren kaldırımlar, parklar ve yürüyüş yollarında karla mücadele çalışmalarını yürütüyor. 72 kişilik ekip, yaya güvenliğini sağlamak amacıyla kaldırımları temizleyip tuzlarken, park alanlarında ağaçların üzerindeki kar birikintilerini temizleyerek muhtemel risklerin önüne geçiyor. 

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri de kırsal mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. 148 personel ve 85 araç ile hizmetlerini sürdüren Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde; 1 Ocak 2026 itibariyle sabah 09.00 ile 15.00 saatleri arasında 6 saatte Akkışla ilçesinde 6, Bünyan’da 30, Develi’de 38, Felahiye’de 11, İncesu’da 4, Kocasinan’da 35, Özvatan’da 2, Pınarbaşı’da 70, Sarıoğlan’da 8, Sarız’da 20, Talas’ta 12, Tomarza’da 28 ve Yahyalı’da 31, Yeşilhisar’da 5 mahalle yolu olmak üzere, 14 ilçede toplam 2 bin 400 kilometrelik yol ağında 300 mahalle yolu ulaşıma açıldı. 

Ayrıca Kırsal hizmetler ekipleri, kar yağışı ve özellikle tipi nedeni ile kapanan, Bünyan’da 3, Develi’de 23, Kocasinan’da 16, Pınarbaşı’da 35, Sarız’da 42, Talas’ta 3, Tomarza’da 8, Yahyalı’da 5 ve Yeşilhisar ilçesinde 2 mahalle yolu olmak üzere 137 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor. Bölgesel kar yağışının ve tipinin etkisini sürdürmesine rağmen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahada çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Öte yandan, kar yağışıyla birlikte Kayseri genelinde kartpostallık manzaralar oluşurken, Kay

