Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpıştığı kazada beş kişi yaralandı

20:0914/02/2026, Cumartesi
AA
Kayseri'de yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı Serbest Bölge Kavşağı'nda K.D'nin kullandığı 58 ABG 368 plakalı yolcu otobüsü ile O.K. idaresindeki 38 BA 103 plakalı kamyonet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada sürücüler ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Otobüsteki yolcular, başka bir otobüsle yola devam etti.



#Kayseri
#Yolcu otobüsü
#Trafik kazası
