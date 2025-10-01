Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Trabzon
Kilosu 100 liraya düştü: Bu yıl sezonu erken açıldı

Kilosu 100 liraya düştü: Bu yıl sezonu erken açıldı

13:021/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
<p></p>

Trabzon'daki balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 100 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki balıkçı tezgahlarında hamsi ve istavritin kilogramı 100, tirsinin 200, mezgit, alabalık ve somonun 250, palamudun 400, çipuranın ise 450 liradan satılıyor.

Balıkçı Çetin Kavzoğlu, bu yıl hamsi sezonunun erken açıldığını ve bolca avlanabildiği için fiyatların uygun olduğunu söyledi.

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle fiyatların daha da azalabileceğini belirten Kavzoğlu, "Palamut olmadığından bu sene erken hamsi avcılığına başlandı. Bu süre içerisinde tabii hamsi revaçta şu an." dedi.

Kavzoğlu, hamsinin genellikle Trabzon ve Giresun açıklarında avlandığına değinerek, şöyle devam etti:


"Hamsi yerli buranın öz ve yerli hamsisi. Şimdi vatandaş palamuttan başlayarak sezonun açılmasına alıştı. Bu sezon palamudun olmayışından dolayı artık hamsi avcılığına başlandı. Hamsi erken başladı ama gayet güzel ve lezzetli. Havalar soğumaya başladığında daha da lezzetli olacak. İnşallah böyle devam eder."

#Trabzon
#Ortahisar
#Hamsi
#Çetin Kavzoğlu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Hamas Trump'ın Gazze planını kabul etti mi?