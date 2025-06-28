Klasik otomobil tutkunları Ürgüp'te buluştu

Festival alanını ziyaret edenlerden Abdulkerim Kolat ise araçların her birinin farklı özelliklere sahip olduğunu ifade etti.





İstanbul'dan tatil için geldiği bölgede klasik otomobillerle karşılaşmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Kolat, "Kapadokya ve klasik otomobiller bir arada bulunuyor. Herkesin, hayatında böyle bir etkinliği tecrübe etmesi gerektiğini düşünüyorum. Burada müthiş güzellikte bir atmosfer var." diye konuştu.