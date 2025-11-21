Yeni Şafak
Kocaeli'de kolonlarında çatlak belirlenen 5 katlı bina mühürlendi

Kocaeli'de kolonlarında çatlak belirlenen 5 katlı bina mühürlendi

14:4621/11/2025, Cuma
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yapılan teknik inceleme sonucu, kolonlarında çatlak ve korozyon tespit edildiği için riskli yapı statüsünde olabileceği belirlenen 5 katlı bina, belediye ekipleri tarafından mühürlendi ve tahliye edildi.

Darıca Belediyesi'ne, Zincirlikuyu Mahallesi Eski Hükümet Caddesi'ndeki 5 katlı bina hakkında yapılan şikayet üzerine, belediye teknik ekipleri adrese gidip yerinde incelemede bulundu. Yapılan gözlemsel değerlendirmede, binanın kolonlarında korozyon ve derin çatlaklar olduğu tespit edildi. Hazırlanan teknik raporda, yapının mevcut durumunun riskli yapı statüsünde olabileceği belirtildi.

Rapor doğrultusunda, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun gereği binanın acilen risk analizine tabi tutulması gerektiği kaydedildi.

Belediye ekipleri, binada bulunan iş yeri ve daireleri mühürleyerek, vatandaşlara tahliye tebligatı yaptı. Binadakiler, dairelerindeki eşyaları kendi imkanlarıyla taşıdı.


Yetkililer, risk analizi sonuçlanana kadar yapının kullanılmasının can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olduğunu ifade ederek, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti. 

