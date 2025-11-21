Kocaeli'de kolonlarında çatlak belirlenen 5 katlı bina mühürlendi

Belediye ekipleri, binada bulunan iş yeri ve daireleri mühürleyerek, vatandaşlara tahliye tebligatı yaptı. Binadakiler, dairelerindeki eşyaları kendi imkanlarıyla taşıdı.





Yetkililer, risk analizi sonuçlanana kadar yapının kullanılmasının can ve mal güvenliği açısından sakıncalı olduğunu ifade ederek, sürecin ilgili mevzuat çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.