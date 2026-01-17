Konya'da eşiyle tartıştıktan sonra araçtan inen kadına otomobil çarptı: Eşi olay yerinden ayrıldı

Polis ekiplerinin kazanın nasıl olduğuna yönelik sorusuna ise M.E.H., "İleriden dolandık geldik. Daha sonra yol kenarına durduk. Ot topluyordu eşim, çağırdım gel yeter artık gidelim dedim. Karşıya geçerken araba çarptı. Yol kenarında ot topluyordu. Arabada bebekler vardı eve bırakmaya gittim" dedi. Kaza sonrası olay yerindeki incelemelerin ardından araç sürücüsü ve kazada ölen kadının eşi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden genç kadının cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.