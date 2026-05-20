Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Konya
Konya'da korkutan sağanak, dakikalar içinde sele teslim: Mahalleler sular altında kaldı, yollar kapandı

Konya'da korkutan sağanak, dakikalar içinde sele teslim: Mahalleler sular altında kaldı, yollar kapandı

19:3820/05/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber

Konya’nın Yunak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı mahallelerde su baskınları meydana gelirken, bağlantı yolları ulaşıma kapandı.

İlçede ikindi saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini artıran sağanak, özellikle Karataş ve Fatih mahallelerinde hayatı olumsuz etkiledi.


Yoğun yağış nedeniyle ilçeyi çevre ilçelere bağlayan bazı yollar sel sularıyla kapandı.

Yağışın etkisinin azalmasının ardından Yunak Belediyesi ekipleri, Belediye Başkanı Subhan Günaltay koordinasyonunda çalışma başlattı.



Greyder, kepçe ve diğer iş makineleriyle yürütülen çalışmalarda kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması ve su baskınlarının etkisinin azaltılması için yoğun mesai harcandı.



Karataş Deresi başta olmak üzere bazı dere yataklarında taşkın meydana gelirken, belirli bölgelerde sel baskınları yaşandı.



Yunak İlçe Emniyet Amirliği ile Zabıta Amirliği ekipleri de ilçe giriş ve çıkışlarında güvenlik önlemleri alarak trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.



Belediye Başkanı Günaltay, gazetecilere yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamasının en büyük tesellileri olduğunu belirterek, "İlçemiz adeta bir sel felaketi yaşadı. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İnşallah yaralarımızı en kısa sürede saracağız." ifadesini kullandı.



#Konya
#Yunak
#Sağanak
#Sel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yaz tatili için geri sayım başladı: Karneler hangi gün verilecek? İşte 2026 tatil takvimi