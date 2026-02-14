Yeni Şafak
Köyceğiz'de su altında kalan narenciye bahçeleri havadan görüntülendi

17:0814/02/2026, Cumartesi
AA
Muğla'da, Köyceğiz Gölü'nün taşması sonucu su altında kalan narenciye bahçeleri dronla görüntülendi.

İlçede birkaç gündür etkili olan yağış nedeniyle Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak Deresi'nden akan sular Köyceğiz Gölü'nde su seviyesini yükseltti.

Taşkın nedeniyle sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerini su bastı, kordon ve kordona çıkan yollar su altında kaldı.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su basan narenciye bahçelerini gezerek inceleme yaptı. Ekipler, ilerleyen günlerde hasar tespit çalışması yürütecek.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, Köyceğiz'de aşırı sağanak nedeniyle su altında kalan narenciye bahçelerinde inceleme yaptıklarını söyledi.

Ekiplerin Köyceğiz ve mahallelerinde zarar gören alanlarda hasar tespit çalışması yürüttüklerini belirten Baydar, geçmiş olsun temennisinde bulundu.

#Muğla
#Köyceğiz
#narenciye bahçesi
