Köyceğiz'de vatandaşlar çaresizliğe kürek açtı: Taşan göl nedeniyle sokaklarda kanolarla gezdiler

18:3014/02/2026, Cumartesi
AA
Muğla'da bazı vatandaşlar, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesi sonucu su altında kalan cadde ve sokaklarda kanolarla gezdi. Özellikle Karabatak ve Delta mevkiinde yükselen sular nedeniyle Cengiz Topel, Cumhuriyet Caddesi ve Atatürk Bulvarı'nda ev ve iş yerlerini su bastı.

Muğla genelinde etkili olan aşırı yağışlar, Köyceğiz Gölü’nün su toplama kapasitesini aşarak çevresindeki yerleşim birimlerine doğru taşmasına neden oldu.

Alçak rakımlı bölgelerde kalan Karabatak ve Delta mevkileri, göl sularının drenaj sistemlerini geri tepmesi sonucu geniş birer bataklığa dönüştü.

Cengiz Topel Caddesi üzerinde su seviyesinin diz boyuna ulaşmasıyla birlikte, bölgedeki araç trafiği tamamen durdurulmak zorunda kaldı.

Sokakların göle dönüştüğü ilçede, ulaşım için kanolarını suya indiren vatandaşlar Venedik’i andıran sıra dışı manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu.

Altyapı sisteminin aşırı yüklenmesi sonucu logar kapaklarından fışkıran sular, çevreye kötü koku yayılmasına ve hijyen sorunlarına yol açtı.

Atatürk Bulvarı boyunca sıralanan turistik tesislerin bahçeleri ve açık alanları, gölün yükselmesiyle birlikte suyla kaplanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçenin sembolü haline gelen sahil şeridindeki çocuk oyun parkları, suların içinde kalarak adeta küçük birer adacığı andıran görüntüler oluşturdu.

Resmi ekiplerin müdahalesini beklemeyen pek çok mahalle sakini, kendi imkanlarıyla temin ettikleri pompalarla bodrum katlarındaki suyu boşaltmaya çalıştı.

