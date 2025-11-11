Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kuş cenneti Nehil Sazlığı’nda yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit ediyor

Kuş cenneti Nehil Sazlığı’nda yangın: Rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerini tehdit ediyor

00:1511/11/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki kuş cenneti Nehil Sazlığı’nda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılarak yerleşim alanlarını tehdit ediyor. Ekipler, bataklık araziye araçların girememesi nedeniyle yangına yaya olarak müdahale etmeyi sürdürüyor.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı’nda çıkan yangın yerleşim yerlerini tehdit ederken, ekiplerin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Nehil Sazlığı’nda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Arazi şartları söndürme çalışmalarını güçleştirirken, itfaiye, jandarma, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bataklık araziye araçların girememesi nedeniyle büyük zorluk yaşıyor. 

Ekipler, zorlu şartlara rağmen yangına yaya olarak yaklaşmaya çalışarak canla başla mücadelelerini sürdürüyor.

Bölgede incelemelerde bulunan Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın ve Yüksekova Ziraat Odası Başkanı Perviz Geçirgen, yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Ziraat Odası Başkanı Geçirgen, "Tüm ekiplerimiz burada müdahale halinde ancak rüzgarın etkisi çok büyük. Yangın hızla ilerliyor ve artık yerleşim alanları tamamen tehlike altında. Acilen havadan müdahale edilmeli" dedi.

Sazlıktan yükselen yoğun dumanlar ilçe merkezinden görülürken, söndürme çalışmaları devam ediyor.

#Hakkari
#Yüksekova
#Nehil Sazlığı
#kuş cenneti
#yangın
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÖSYM 2026 sınav takvimi ne zaman açıklanacak? KPSS, YKS, DGS, ALES ve MSÜ sınav tarihleri belli oldu mu? Adaylar merakla bekliyor