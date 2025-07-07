Kuşadası'nda kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

Bu nedenle taraflar arasında bir süredir gerginlik yaşanırken, kiracı ev sahibi Tosun'u dairesine çağırdı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kiracı, Emre Tosun'u kolundan ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı.