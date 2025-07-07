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Kuşadası'nda kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

Kuşadası'nda kiracı dehşeti: Ev sahibini bıçakladı

20:337/07/2025, Pazartesi
IHA
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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir kiracı, tartıştığı ev sahibini bıçakla yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Kubilay Bayramoğlu Sokak'ta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev sahibi Emre Tosun, kiracısı Taner D.'yi evden çıkması için uyardı.

Bu nedenle taraflar arasında bir süredir gerginlik yaşanırken, kiracı ev sahibi Tosun'u dairesine çağırdı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kiracı, Emre Tosun'u kolundan ve karnından bıçaklayarak ağır yaraladı. 

Çevredeki vatandaşların çığlıkları üzerine yaralı ev sahibi kendini dışarı attı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kanlar içindeki Tosun'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. 

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, olaydan sonra kendisini dairesine kilitleyen Taner D.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Emre Tosun'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.


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