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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil TIR'a ok gibi saplandı, bir kişi öldü

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil TIR'a ok gibi saplandı, bir kişi öldü

18:4127/12/2024, Cuma
DHA
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda otomobil, emniyet şeridinde duran TIR'a çarptı. Dorsenin altına giren otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla Akfırat Mahallesi geçişinde meydana geldi.

Ankara yönüne seyir halinde olan otomobil 34 GAT 515 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran 18 AAD 197 plakalı TIR'a çarptı. 

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin kontrollerinde otomobil sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. 

Ekipler sürücünün cenazesini bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

#Kuzey Marmara Otoyolu
#Otomobil
#TIR

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