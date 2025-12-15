Lapa lapa yağacak: 18 il için kar alarmı verildi

Türkiye, soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Bazı şehirlerde hava sıcaklığı eksi 15 dereceye kadar düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı hava durumu raporuna göre 16 Aralık’ta 18 ilde kar yağışı bekleniyor. Peki, kar yağışı hangi illerde etkili olacak? İşte kar beklenen şehirler.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz ile Ankara, Çankırı, Batman, Siirt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Ağrı, Kars ve Bitlis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerde karla karışık yağmurlu ve yer yer kar şeklinde beklenen yağışların Batı Karadeniz’in yükseklerinde yer yer kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
Yeni haftayla birlikte Türkiye soğuk hava dalgasının etkisine girdi. 16 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, 18 ilde kar yağışı görülecek.
Kar yağışının etkisini hissettirmeye başlaması beklenen şehirlerde bugün dondurucu soğuklar görülecek.
Kar yağışı beklenen iller şu şekilde...
- Bolu
- Kastamonu
- Çankırı
- Niğde
- Nevşehir
- Kayseri
- Yozgat
- Tokat
- Sivas
- Gümüşhane
- Bayburt
- Artvin
- Iğdır
- Ağrı
- Muş
- Bitlis
- Hakkari
- Van