Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Erzurum
Mahalleye inen dağ keçileri evlerin arasında dolaşıyor

Mahalleye inen dağ keçileri evlerin arasında dolaşıyor

10:197/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber

Erzurum'un Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi’ne inen yaban keçileri, evlerin arasında dolaşıp, yakınlardaki bahçelerde otluyor. Doğayla iç içe yaşamanın en güzel örneklerinden birini sergileyen mahalleli, keçilere sahip çıkıyor.

Karadeniz ikliminin hakim olduğu Olur ilçesinin kırsal Ormanağzı Mahallesi, dağ keçilerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede yoğun olarak bulunan dağ keçileri, insanlarla iç içe bir yaşam sürüyor.

Yol kenarında ya da yerleşim birimlerine yakın yerlerde otlayan dağ keçilerine mahalleli de sahip çıkıyor.

Olur- Artvin kara yolunun Ormanağzı Mahallesi mevkisinde yavrularıyla otlayan dağ keçileri, sürücülerin de ilgisini çekiyor. Araçlarını durdurarak bir süre keçileri izleyen vatandaşlar, daha sonra yollarına devam ediyor. 

Ormanağzı Mahallesi'nde otlayan sürü halindeki dağ keçilerini görüp, izleyen Fuat Demir, "Ormanağzı Mahallesinde yaşayanları tebrik ediyorum. Doğamızın bu güzelliklerini koruyorlar. Bu duyarlılık herkese örnek olmalı" dedi. 

#Erzurum
#Olur
#Ormanağzı Mahallesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık personeli promosyon miktarı belli oldu mu? 2025 Sağlık Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman yapılacak?