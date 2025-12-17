Mahkemeden ezber bozan karar: Nafakayı bu kez kadın ödeyecek

'Karar kalıplaşmış algıları yıktı'

S.B.'nin avukatlarından Elif Büşra Berber ise "Toplumda boşanma aşamasındaki nafakanın yalnızca kadın ve çocuklar lehine hükmedildiği yönündeki yerleşik algı gerçeği yansıtmamakta olup, kanunun ve adaletin ruhuna da aykırıdır. Kaldı ki koşullarının mevcut olması halinde, bu tedbir nafakası dava sonrasında da erkek lehine hükmedilecek yoksulluk nafakasına dönüşebilir. Sayın mahkemece, Medeni Kanun hükümleri ile kadın ve erkeğin eşit haklara sahip olduğu, nafaka kurumunun getiriliş amacı da göz önünde bulundurularak yerinde bir karar verilmiş ve erkek lehine tedbir nafakasına hükmedilmiştir. Mahkemenin bu kararı, toplum nezdinde oluşmuş ve kalıplaşmış algıları yıkmıştır" diye konuştu.