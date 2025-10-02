Yeni Şafak
Malatya'da freni arızalanan kamyon ortalığı savaş alanına çevirip 15 araca çarptı: 5 yaralı

12:142/10/2025, Perşembe
DHA
Malatya'da freninin arızalandığı öne sürülen hafriyat kamyonu, 15 araca çarparak devrildi. Kazada kamyon şoförü ve 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Paşaköşkü Mahallesi'nde meydana geldi. Fren sisteminin arızalandığı öne sürülen 44 AGC 632 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki 3 araca çarptıktan sonra devrildi.

Sürüklenen kamyon, 12 araca daha çarptı. Kazada kamyon şoförü ve 4 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.





Kazada aracı hasar gören Bekir Ekici, kamyonun büyük bir uğultu ile geldiğini belirterek, "Kamyon bütün arabaları biçti. Biz ışıkta bekliyorduk, arkadan büyük bir uğultu ile gelen kamyon bütün arabalara çarptı” dedi.


Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların çekici ile kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.


Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.




