Mardin'de kanlı karşılaşma: Birbirlerine ateş açtılar, ölü ve yaralı var

Kızıltepe ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Özmen Sitesi mevkisinde iki grup arasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti.