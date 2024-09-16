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Mardin'de kanlı karşılaşma: Birbirlerine ateş açtılar, ölü ve yaralı var

23:51 - 16/09/2024 Pazartesi
DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Engin Kaymaz (43) öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kızıltepe ilçe merkezindeki Yeni Mahalle'de bulunan Özmen Sitesi mevkisinde iki grup arasında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. 

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Olayda Engin Kaymaz ile R.K. (59) yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

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Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ağır yaralanan Engin Kaymaz, kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Kaymaz'ın cenazesi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekiplerinin çalışması sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Mardin
#Silah
#Kavga
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