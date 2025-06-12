Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mardin
Mardin'de sulama kanalına giren genç kayboldu

Mardin'de sulama kanalına giren genç kayboldu

23:3812/06/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber

Mardin'in Derik ilçesinde Suriye uyruklu M.M. (22), girdiği sulama kanalında kayboldu. Ekipler tarafından arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Ovalı Mahallesi mevkiindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi.

İddiaya göre, Suriye uyruklu M.M., sıvak havadan bunalıp kanala girdi. 

M.M. kısa süre sonra gözden kaybolurken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin M.M.'yi aramak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.

#Mardin
#DSİ
#Kayıp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Spotify, Google ve Discord’a erişimde sorun: Nedeni belli oldu