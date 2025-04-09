Mardin'de toz taşınımı araçlar tozla kaplandı

Bu tür durumların erken müdahale ile kontrol altına alınabileceğini vurgulayan Yavuz, "Vatandaşlarımızın bu süreçte sağlıklarını ihmal etmemeleri ve herhangi bir şikayet durumunda vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları büyük önem taşıyor. Halkımızın sağlığı bizim önceliğimizdir. Bu süreçte herkesin bilinçli davranması ve önerilere uyması, sağlık sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşıyor. Toz taşınımı sırasında hava kalitesi ciddi şekilde düşüyor. Bu durum, özellikle hassas gruplar için büyük bir risk oluşturuyor. Vatandaşlarımızın bu süreçte daha dikkatli olmalarını ve sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almalarını öneriyoruz” dedi.