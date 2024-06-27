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Mardin'in 5 ilçesinde anız ve örtü yangınları

14:22 - 27/06/2024 Perşembe
DHA
<p>Yangınlara ekiplerin müdahaleleri sürüyor.</p>
Yangınlara ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Mardin'in, Artuklu, Kızıltepe, Nusaybin, Derik ve Midyat ilçelerinde anız ve örtü yangınları çıktı. Yangınlara ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

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Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Zınnar Mahallesi'nde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangının yerleşim yerine sıçramadan söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. 

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Derik ilçesinde de TOKİ konutları ile kırsal Ballı, Koçyiğit, Dumanlı, Kayacık ve Kuşçu mahallelerinde de bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı.

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Ballı Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yaklaşan yangında bir ahır yanarken, Mardin ve Mazıdağı'ndan takviye olarak ekiplerin sevk edildiği yangına müdahale devam ediyor.

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Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangınlar için itfaiyenin yanı sıra TOMA'lar da sevk edildi.

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Midyat ilçesinin kırsal Budaklı Mahallesi'nde de örtü yangını çıktı.

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İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bazı noktalarda söndürme çalışmaları sürüyor.

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Yangına itfaiye ekipleri, jandarma ve köylüler müdahale ediyor.

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Kızıltepe'de Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı yakınlarında da anız yangını çıktı.

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Nusaybin ilçesinde de kırsal Sınırtepe mahallesinde çıkan anız yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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Yandere, Çalı ve Eski Hisar mahalleleri arasındaki bölgede çıkan örtü yangınına ise itfaiye ekipler ve TOMA'larla müdahale sürüyor.

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#Mardin
#Orman
#Yangın
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