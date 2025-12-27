Yeni Şafak
Mersin’de acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Mersin’de acı olay: Evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

12:4027/12/2025, Cumartesi
IHA
Mersin'in Silifke ilçesinde iki katlı müstakil evde çıkan yangında, 1 ve 7 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yangın, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mukaddem Mahallesi 220 Sokak No:20’de bulunan müstakil evde meydana geldi.

İddiaya göre, Baba H.T. işe gittikten sonra anne A.T de çocukları 1 yaşındaki Ayaz ile 7 yaşındaki Poyraz’ı evde bırakıp yaklaşık 300 metre uzaktaki markete ekmek almaya gitti. Bu sırada sobadan yangın çıktı. Market dönüşü yangını fark eden anne ve çevredekiler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi.

Merkez bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini sevk etti.

Alev alev yanan eve ekipler müdahale ederek söndürdü.

Yangında içeride bulunan 2 çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. 

Güvenlik güçlerinin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

2 çocuğunu kaybeden annenin olay yerinde feryat ettiği yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

#Mersin
#yangın
#soba faciası
