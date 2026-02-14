Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Mersin
Mersin'de iki otomobil çarpıştı, bir otomobil köprüde asılı kaldı: Facia ucuz atlatıldı

Mersin'de iki otomobil çarpıştı, bir otomobil köprüde asılı kaldı: Facia ucuz atlatıldı

18:4014/02/2026, Cumartesi
AA
IHA
Sonraki haber

Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu altı kişi yaralandı. Kazada sulama kanalının korkuluklarını yıkarak asılı kalan otomobil vinçle çıkarıldı.

Mersin'de Akşemsettin Mahallesi'nde İ.T'nin (18) kullandığı 35 AGZ 604 plakalı otomobille, C.D. (45) idaresindeki 33 NKS 98 plakalı otomobil çarpıştı.



Kazada DSİ'ye ait sulama kanalının korkuluklarını yıkan C.D'nin kullandığı otomobil asılı kaldı.



İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Asılı kalan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.



Kazada yaralanan 6 kişi sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



#Mersin
#Trafik kazası
#Korkuluk
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2026 Ramazan Ayı Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç, İlk İftar ve İlk Sahur Tarihi (Diyanet Takvimi)