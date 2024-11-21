Meteoroloji'den Karadeniz'de yedi ile soğuk hava ve kar uyarısı

Kar yağışına da vurgu yapılan açıklamada, "Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, 23 Kasım 2024 Cumartesi günü akşam saatlerinden sonra bölgemizin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü ilk saatlerden itibaren, bölgemiz genelinde beklenen yağışların, kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışlı havanın çarşamba günü bölgemizi terk edeceği tahmin ediliyor." denildi.