Milli mücadelede adeta ölüp dirilmişti: Kalıntılarına Giresun'da ulaşıldı

Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'ya silah taşırken 1921 yılında Yunan gemilerinden kaçmak amacıyla batırılan ve daha sonra yeniden yüzdürülen Osmanlı Devleti'nin kahraman gemisi Rüsumat 4, Giresun'un Eynesil ilçesinde yapılan özel dalışlarla yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.
Özel dalgıçların yaptığı incelemelerde, yaklaşık 1 kilometrekarelik alanda Rüsumat 4'e ait olduğu düşünülen gemi çapası bulundu. Dalgıçlar, geminin sahilden yaklaşık 100-150 metre ileride dere yatağında kumlarla kaplanmış olabileceğini belirtiyor.
Su altı kamerası kullanarak geminin çapasına ve bazı enkaz parçalarına ulaştılar. Ekipler, daha geniş kapsamlı bir çalışma ile geminin tam olarak tespit edilebileceğini ifade etti.
AK Parti Giresun Milletvekili Prof. Dr. Nazım Elmas, Eynesil ilçesinde Rüsumat 4'ün batırıldığı Topallı Deresi mevkiinde incelemelerde bulundu. Elmas, "Eynesil ilçemiz ve bölgemiz için büyük bir değer olan Rüsumat 4'ün Giresun'un kültür ve turizmine kazandırılması ve bu büyük değerimizi gelecek nesillerimize aktarıp sahip çıkılması için gerekli girişimlere başlıyoruz.
Rüsumat 4, hem Eynesil ilçesine hem de Giresun'un turizmine büyük katkılar sağlayacaktır. En kısa sürede geminin enkazına ulaşıp gün yüzüne çıkarmayı arzuluyoruz" dedi.
Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk da çalışmaları yerinde inceleyerek, "Dünya savaş tarihinde ismi altın harflerle yazılan Osmanlı Devleti'nin kahraman gemisi Rüsumat 4'ün battığı yer olan Eynesil ilçemizde batığın gün yüzüne çıkması ve battığı günün resmi olarak anılması için tüm resmi çalışmaları yürütüyoruz. Rüsumat 4, hem ilimize hem de ilçemize hayırlı, mübarek olsun" diye konuştu.
Rüsumat 4 gemisinin gün yüzüne çıkarılmasında büyük emek ve katkıları olan Giresun Üniversitesi Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Mevlüt Kaya, "Milli Mücadelemizin tek batık gemisi olan kahraman Rüsumat 4'ün enkazına ulaşılması yolunda yaşanan bu önemli gelişme, bölgemizin ve ülkemizin tarihine somut katkılar sunduğu gibi turizmine de büyük faydalar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.