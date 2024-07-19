Milli mücadelede adeta ölüp dirilmişti: Kalıntılarına Giresun'da ulaşıldı

Eynesil Kaymakamı Erkut Pamuk da çalışmaları yerinde inceleyerek, "Dünya savaş tarihinde ismi altın harflerle yazılan Osmanlı Devleti'nin kahraman gemisi Rüsumat 4'ün battığı yer olan Eynesil ilçemizde batığın gün yüzüne çıkması ve battığı günün resmi olarak anılması için tüm resmi çalışmaları yürütüyoruz. Rüsumat 4, hem ilimize hem de ilçemize hayırlı, mübarek olsun" diye konuştu.



