Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonu: 11 gözaltı

Muğla Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, bölge huzurunu tehdit eden suç organizasyonlarına yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Edinilen bilgiye göre Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı.