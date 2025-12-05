Yeni Şafak
Muğla'da fırtına iskeleleri yıktı: Bazı sandallar battı

13:025/12/2025, Cuma
DHA
Muğla'nın Gökova Körfezi'nin dünyaca ünlü Akbük Koyu'nda kuvvetli fırtına nedeniyle balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu küçük iskeleler yıkıldı, bağlı bulunan bazı sandallar battı.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Muğla'da sağanak ve fırtına etkili oluyor.

Akbük'te sabah etkisini arttıran kuvvetli fırtına, kıyı şeridinde metrelerce yükselen dalgalara neden oldu.



Dalgalar zaman zaman yola kadar taştı. Fırtınadan en çok etkilenen balıkçılar oldu. Balıkçı teknelerinin bağlı bulunduğu küçük iskeleler yıkıldı. Balıkçıların açıktaki teknelere çıkmak için kullandıkları sandallar da dalgaların etkisiyle battı. (DHA)





