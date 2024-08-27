Narin'i arama çalışmaları 7'nci gününde: Su kuyuları ile mısır ve pamuk tarlaları aranıyor

Çalışmalarda jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait helikopterle de havadan destek verildi. Ayrıca Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Bugüne kadar toplamda 12 bin 550 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.



