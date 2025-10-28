Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Nevşehir merkezli ‘change araç’ operasyonu: 8 gözaltı

Nevşehir merkezli ‘change araç’ operasyonu: 8 gözaltı

16:3928/10/2025, Salı
DHA
Sonraki haber

Nevşehir merkezli 4 ilde polisin düzenlediği ‘change araç’ operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Nevşehir, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.


Operasyonda, ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarına karıştıkları, trafik kazası, yangın, deprem sonucu zarar görmüş araçların şasi ve motor numaralarını, aranan, hacizli, yakalamalı veya yurt dışından Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlarla değiştirerek haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen 8 şüpheli yakalandı.


Yapılan aramada ruhsatsız silah ile trafikte olmayan araç ruhsatı ele geçirildi.


Ayrıca şüphelilerin iş yerleri ile iki otoparkta yapılan incelemede, motor ve şasi numaraları usulsüz şekilde değiştirilmiş 9 araç tespit edildi.


Gözaltına alınan 8 şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

#Nevşehir
#change araç
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vergi düzenlemesinde son durum: Yeni vergi paketi maddeleri ve içeriği neler olacak? Meclis'ten geçti mi?