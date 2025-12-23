Öğrenci affı meclis yolunda: YÖK Kanunu'nda kritik düzenlemeler... Kimler aftan faydalanacak?

AK Parti, Yükseköğretim Kanunu’nda köklü değişiklikler öngören yasa teklifi üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Yeni yılla birlikte TBMM gündemine gelmesi beklenen düzenleme, eğitimini yarıda bırakan binlerce gence üniversite yolunu yeniden açarken, akademik etik ihlallerine ise ağır yaptırımlar getiriyor. İşte detaylar.
YÖK Başkanı Özvar'dan 'Af' Sinyali Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan YÖK Başkanı Erol Özvar, sürecin Meclis takibinde olduğunu belirterek, sistem dışındaki ve halihazırdaki öğrenci sayılarına dair verilerin incelendiğini, konu kendilerine ulaştığında görüş bildireceklerini ifade etti.
AF MI GELİYOR?
SABAH'ta yer alan habere göre; Taslak metne göre, azami öğrenim süresini dolduranlar veya çeşitli sebeplerle okulla ilişiği kesilenler aftan yararlanabilecek. Düzenlemenin özellikle 1.200 tıp fakültesi öğrencisine geri dönüş imkanı sağlaması öngörülüyor.
HAYALET YAZARLARA CEZA
Taslağın en dikkat çeken maddelerinden biri akademik hırsızlıkla mücadele. Başkasına tez, makale, proje veya kitap yazdıranların üniversiteyle ilişiği kesilecek ve kazandıkları tüm unvanlar geri alınacak.
Bu tür çalışmaları para karşılığı veya ücretsiz yapan, yayan ya da aracılık eden kişilere ise 5 bin ile 10 bin TL arasında adli para cezası uygulanacak.
Ayrıca sahte diploma, mezuniyet belgesi veya sertifika düzenleyenler ile bunları kullananlar hakkında Türk Ceza Kanunu hükümleri devreye girecek. Bu suçlarda ceza indirimi uygulanmasının veya suçun cezasız kalmasının önü kapatılacak.
YENİ ÜNİVERSİTE KURULUYOR
Kanun teklifi kapsamında Ziraat Bankası Eğitim Vakfı bünyesinde "Ziraat Finans ve Teknoloji Üniversitesi" adıyla yeni bir vakıf üniversitesi kurulması da planlanıyor.
Üniversite çatısı altında Mühendislik, Finans Bilimleri, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri fakültelerinin yanı sıra Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve Memleket Sandıkları Meslek Yüksekokulu yer alacak.
Düzenleme ile ayrıca teknoloji transfer ofisleri güçlendirilerek üniversite-sanayi iş birliğinin artırılması hedefleniyor.