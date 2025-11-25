Ölbe Vadisi'nde sonbahar sürprizi: Nadir çiğdemler görüntülendi

Elazığ’da Ölbe Vadisi, sonbaharda nadiren açan çiğdem türleriyle doğaseverlerin ilgisini çekti.
Elazığ Dağcılık ve Arama Kurtarma Spor Kulübü (ELDAK) tarafından düzenlenen doğa yürüyüşü etkinliğine katılan dağcılar ve doğa tutkunları, Ölbe Vadisi’nde sonbaharda açan nadir mor ve sarı çiğdemleri görüntüledi.
Sarp kayalıklar arasındaki patika yollar ve vadinin doğal dokusu, yürüyüş boyunca katılımcılara doğal manzaralar sundu.
Etkinlik sırasında katılımcılar, temiz hava ve vadinin sunduğu doğal ortamın keyfini çıkardı.
ELDAK yetkilileri ise Ölbe Vadisi’nin Elazığ’a yakın olması ve bitki çeşitliliği sayesinde doğa turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.