Ordu’da uçuruma yuvarlanan kamyonetteki karı-kocayı ölüm ayırdı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Hakkı Temel’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan yolcu konumundaki eşi Hacer Temel ise ambulansla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.