Orwell Ekrem bizi gözetlemiş

Ekrem İmamoğlu suç örgütünün, George Orwell’ın 1984 romanını andıran dev bir gözetleme ağı kurduğu ortaya çıktı. Reklam, uygulamalar, Akbil kayıtları ve Wi-Fi sinyali ile İstanbulluları adım adım takip eden örgütün, elde edilen verilerle de vatandaşı manipüle ettiği belirlendi.



