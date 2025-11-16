Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Orwell Ekrem bizi gözetlemiş

Orwell Ekrem bizi gözetlemiş

04:0016/11/2025, Pazar
G: 16/11/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Kasım 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 16 Kasım 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Mogadişu Limanı 24 saat hizmet verecek

Somali’nin en büyük dış ticaret kapısı Mogadişu Limanı 24 saat hizmet verecek. Albayrak Grubu tarafından 11 yıldır işletilen limanın tam gün çalışması ülkenin ticaret hacmine önemli katkı sağlayacak. Gemi hizmetlerindeki gecikmeleri düşürecek 24 saatlik çalışma düzeni, limanın rekabet gücünü ve verimliliği arttıracak.


Orwell Ekrem bizi gözetlemiş

Ekrem İmamoğlu suç örgütünün, George Orwell’ın 1984 romanını andıran dev bir gözetleme ağı kurduğu ortaya çıktı. Reklam, uygulamalar, Akbil kayıtları ve Wi-Fi sinyali ile İstanbulluları adım adım takip eden örgütün, elde edilen verilerle de vatandaşı manipüle ettiği belirlendi.


Play-off'u garantiledik

A Milli Takım, deplasmanda 6 golle devirdiği Bulgaristan'ı Bursa'daki rövanşta da mağlup etti. Puanını 12'ye yükselten ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off turunu garantiledi. Üst üste 4. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, son maçta İspanya ile karşılaşacak

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Osmanlı’da ilk darbe girişimi mi?