Mogadişu Limanı 24 saat hizmet verecek
Somali’nin en büyük dış ticaret kapısı Mogadişu Limanı 24 saat hizmet verecek. Albayrak Grubu tarafından 11 yıldır işletilen limanın tam gün çalışması ülkenin ticaret hacmine önemli katkı sağlayacak. Gemi hizmetlerindeki gecikmeleri düşürecek 24 saatlik çalışma düzeni, limanın rekabet gücünü ve verimliliği arttıracak.
Orwell Ekrem bizi gözetlemiş
Ekrem İmamoğlu suç örgütünün, George Orwell’ın 1984 romanını andıran dev bir gözetleme ağı kurduğu ortaya çıktı. Reklam, uygulamalar, Akbil kayıtları ve Wi-Fi sinyali ile İstanbulluları adım adım takip eden örgütün, elde edilen verilerle de vatandaşı manipüle ettiği belirlendi.
Play-off'u garantiledik
A Milli Takım, deplasmanda 6 golle devirdiği Bulgaristan'ı Bursa'daki rövanşta da mağlup etti. Puanını 12'ye yükselten ay-yıldızlılar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde play-off turunu garantiledi. Üst üste 4. galibiyetini alan kırmızı-beyazlılar, son maçta İspanya ile karşılaşacak