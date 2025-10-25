Osmaniye'de 'Yer Fıstığı Festivali' başladı

'GASTRONOMİDE MERKEZ OLMA YOLUNDAYIZ'





Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet, "Osmaniyemizin, Türkiye’nin ve Avrupa’nın tescilli ürünü olan yer fıstığını bir kültür değeri olarak yaşatmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yer fıstığını gastronomiyle buluşturuyoruz. Türkiye Aşçılar Federasyonu iş birliğiyle 35 ilimizden gelen şeflerimiz burada. Osmaniye gastronomide artık bölgesel bir merkez olma yolunda ilerliyor. Osmaniye’de neredeyse her aile yer fıstığı üretimiyle ilgilenir. Bu emek, toprağın sürülmesinden hasada kadar bir yaşam döngüsüdür. Biz de bu emeği geleceğe taşımak, şehrimize bir ruh kazandırmak istiyoruz” diye konuştu.