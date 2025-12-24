Yeni Şafak
Otomobilden çıktı: 28 kilo sıvı halde bulundu! 'Adana'ya gezmek için gidiyorduk'

11:0424/12/2025, Çarşamba
DHA
Adana'da takip sonucu durdurulan otomobildeki 2 damacananın içinde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.


Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi sonrası harekete geçti.


Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe aldıkları otomobili bir süre sonra önünü keserek durdurdu.


Yabancı uyruklu sürücü K.C. (52) ile yanındaki H.Z.'nin (48) indirildiği otomobilde, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Bagajdaki 2 damacananın içinde 28 kilo 650 gram sıvı metamfetamin ele geçirildi.


Gözaltına alınan K.C. ile H.Z., sorgularında, "Adana'ya gezmek için gidiyorduk. Bagajdaki uyuşturucudan haberimiz yok" dedi.


İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. 

