Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu kararı CHP'nin gergin ortamını daha da kızıştıracak

CHP'de asıl bölünmenin 'değişim' ekibinde yaşandığını ifade eden Atik şöyle konuştu:





"Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti kurulur ve bölünme yaşanır diye düşünüyorduk. Fakat bugün duyduklarım, bugün dinlediklerim aslında CHP içindeki bölünmenin çoktan yaşandığını gösterdi. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu arasında büyük bir bölünme yaşanıyor. Burasına ben de şaşırdım. Biz böyle bir beklenti içindeydik. Yeni parti kurulur, CHP ikiye bölünür, ikiye ayrı yapı ortaya çıkar. Birinin başında Özgür Özel, birinin başında Kemal Kılıçdaroğlu diye düşünürken asıl bölünmenin değişim ekibinde yaşandığını bugün öğrenmiş durumdayım.





ÖZEL'İN ETRAFINA KİLİTLENDİK





Bugün Özgür Özel'in A takımındaki, yani yakın çevresindeki isimlerle yani bir numaralı dediğim isimlerle görüştüm. Bana şunu söylediler; 'Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in etrafında kenetlendik. CHP içinde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Olağanüstü kurultay için imzaları genel merkeze verdik. Hukuki yolları da sonuna kadar kullanacağız. Bundan sonra gündemimizde mutlak butlan ve onun oluşturduğu türbülans olmayacak. Türkiye'nin gündemine, halkın sorunlarına döneceğiz' diye bir açıklama yaptılar"