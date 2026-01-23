Yeni Şafak
Palandöken'deki zipline hattına dev Türk bayrağı astılar

18:2023/01/2026, Cuma
Erzurum Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ejder 3200 A.Ş.'nin arama kurtarma ekibi, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki zipline hattına dev Türk bayrağı astı.

Mardin'de Nusaybin-Kamışlı sınır hattındaki Türk bayrağına yönelik saldırıya tepki gösteren Palandöken Kayak Merkezi'nin işletmesini üstlenen Ejder 3200 A.Ş.'nin 6 kişilik arama kurtarma ekibi, 2250 metre rakımdaki zipline hattına tırmandı.

Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra 6 görevli, dev Türk bayrağını 70 metre yüksekliğindeki zipline hattına astı. 

