Halkı yanıltan, diğer kuruluşları hedef alan veya kendi hizmetini öne çıkaran içerikler paylaşılmayacak.





Tıbben kabul görmemiş tedavi yöntemleri tanıtılamayacak; bu yöntemlerin hastalıkları tedavi ettiği ya da desteklediği yönünde ifadeler kullanılamayacak.





Ana dal ve yan dal uzmanlıkları dışında sertifika ya da kurs belgeleriyle edinilen unvanlar paylaşımda yer alamayacak.





Yazılı, görsel ve dijital mecralarda hasta veya yakınlarının teşekkür, memnuniyet ya da deneyim ifadeleri reklam amacıyla kullanılamayacak.



