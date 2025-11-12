Artık o paylaşımlar yasak… Sağlık Bakanlığı, doktorların ve hastanelerin sosyal medya hesaplarından yaptıkları içeriklere yönelik kapsamlı bir düzenleme yayımladı. Resmi Gazete’de yer alan yeni yönetmelikle, sosyal medyada sağlık hizmetlerine dair hangi paylaşımların yapılabileceği net çizgilerle belirlendi. Yeni kurallar, özellikle “öncesi-sonrası” fotoğrafları, ameliyat videoları ve hasta memnuniyeti içeriklerine yönelik dikkat çeken yasaklar getiriyor.
Sağlık Bakanlığı, doktorların ve sağlık kuruluşlarının sosyal medya paylaşımlarına yeni sınırlar getirdi. Instagram, TikTok, Facebook gibi platformlarda yapılan içeriklere ilişkin ilkeler yeniden tanımlandı. “Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre sponsorlu içerikler, ameliyat anı görüntüleri, “öncesi-sonrası” paylaşımları ve hasta memnuniyetine ilişkin videolara kısıtlama getirildi.
Yeni düzenlemeyle sağlık hizmetlerinde reklam yasağı korunurken, yalnızca bilgilendirme amacı taşıyan paylaşımlara izin verildi. Artık sosyal medya platformlarında hasta memnuniyeti ifadeleri, teşekkür paylaşımları ve operasyon anlarına ait görüntüler yer alamayacak. Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlar hakkında suç duyurusunda bulunulacak.
Yönetmelikte, “Sağlık hizmet sunumunda örtülü veya açık reklam yapılması ve yaptırılması yasaktır.” ifadesi yer aldı. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetlerinde dikkat edilmesi gereken kurallar ayrıntılı şekilde belirlendi. Buna göre:
Sağlık tesisleri, uzmanlık alanları dışında hizmet verdiği izlenimini oluşturamayacak.
Halkı yanıltan, diğer kuruluşları hedef alan veya kendi hizmetini öne çıkaran içerikler paylaşılmayacak.
Tıbben kabul görmemiş tedavi yöntemleri tanıtılamayacak; bu yöntemlerin hastalıkları tedavi ettiği ya da desteklediği yönünde ifadeler kullanılamayacak.
Ana dal ve yan dal uzmanlıkları dışında sertifika ya da kurs belgeleriyle edinilen unvanlar paylaşımda yer alamayacak.
Yazılı, görsel ve dijital mecralarda hasta veya yakınlarının teşekkür, memnuniyet ya da deneyim ifadeleri reklam amacıyla kullanılamayacak.
Hiçbir tanıtım içeriği, hastaları doğrudan ya da dolaylı biçimde belirli bir sağlık kuruluşuna veya uzmana yönlendiremeyecek.
Check-up, sağlık taraması, danışmanlık gibi hizmetlerle belirli bir doktora veya kuruma yönlendirme yapılamayacak.
Sağlık hizmetine konu ürün ya da cihazların diğerlerinden üstün olduğu algısı oluşturulamayacak; marka, firma veya ürün tanıtımı yapılamayacak, bağlantı linkleri paylaşılamayacak.
Ayrıca, paylaşımlarda hasta kimliği ve bilgileri kesinlikle yer almayacak; hastadan açık izin alınmadan görüntüleri kullanılmayacak. Paylaşımda yer alan kişilerin gerçek hasta olduklarına dair bilgi açıkça belirtilecek.
Hastaların tedavi sonuçları veya memnuniyetine ilişkin görüşlerine tanıtımlarda yer verilemeyecek. Doktorlar, sponsorluk anlaşmalarıyla da tanıtım yapamayacak. Yönetmelik kapsamında kurallara uymayanlar hakkında adli işlem başlatılacağı ifade edildi.