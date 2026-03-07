Yeni Şafak
Rize ve Ordu'da kar etkili oldu

14:207/03/2026, Cumartesi
AA
Rize ile Ordu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. İki gündür aralıksız devam eden yağışlar yerini kar yağışına bıraktı.

Rize ile Ordu'da kar ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Rize'de 2 gündür aralıklarla devam eden yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.


İkizdere ilçesine bağlı 2 bin 640 rakımlı Ovit Dağı mevkisi ile Kaçkar Dağları çevresindeki yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.


Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda ise kar kalınlığı yer yer 60 santimetreye ulaştı.



Ordu'da da gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Akkuş, Gölköy, Kabadüz, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde kar hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu ilçesinde ise kısa süreli dolu etkili oldu.


Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.


#rize
#ordu
#kar
