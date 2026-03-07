Rize ve Ordu'da kar etkili oldu

Ordu'da da gece başlayan kar aralıklarla devam ediyor. Akkuş, Gölköy, Kabadüz, Korgan ve Mesudiye ilçelerinde kar hayatı olumsuz etkiledi. Altınordu ilçesinde ise kısa süreli dolu etkili oldu.





Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yapıyor.



