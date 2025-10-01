Saatler 1 saat geri mi alınacak? 9 yıldır yapılmıyordu, 26 Ekim Pazar gecesi için Bakanlıktan resmi açıklama geldi

Saatler geri alınacak mı? 26 Ekim Pazar gecesi için yapılacak kış saati uygulamasına yönelik geri sayım sürerken, Türkiye’de saatlerin geri alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Milyonlarca kişi "Saatler geri alınacak mı? Türkiye'de kış saati uygulaması olacak mı? " sorusuna cevap aramaya başladı. Türkiye’de sabit saat uygulaması 2016 yılında yürürlüğe girmişti. 9 yılın ardından Bakanlıktan tüm sorulara cevap geldi. İşte Türkiye’de saat uygulaması hakkında en güncel bilgiler…
Kış saati geri mi geliyor? Türkiye’de saatler geri alınacak mı, kış saati uygulaması başlayacak mı? Avrupa ülkelerinde ve ABD’de uygulanan saat değişikliği Türkiye'de de kış saati uygulamasını yeniden gündeme getirdi. İşte kış saati uygulaması hakkında en güncel bilgiler…
Avrupa ve ABD’de saatler geri alınacak
2025 yılında Avrupa ülkeleri, 26 Ekim Pazar gecesi saat 03.00’te yaz saati uygulamasını sona erdirecek ve saatlerini bir saat geri alacak. ABD’de ise bu geçiş 2 Kasım Pazar sabahı yapılacak. Böylece Avrupa ve Amerika kıtalarında kış saati uygulaması devam edecek.
Türkiye'de saatler geri alınacak mı?
Hayır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta uygulanan ileri saat uygulamasının devam ettirilmesine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararında, gün ışığından daha fazla yararlanmak için bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasının (tüm yıl yaz saati, GMT+3) her sene, yıl boyu sürdürülmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.
Kış saati geri mi geliyor?
Hayır, Türkiye’de kış saati uygulaması yok. Ülke genelinde sabit saat uygulaması devam ediyor. Bu sistem sayesinde yıl boyunca saatlerde değişiklik yapılmıyor.
Saatler neden geri alınmıyor?
Türkiye’nin aldığı kararın temel nedeni enerji tasarrufu sağlamak ve gün ışığından daha uzun süre faydalanmak. Özellikle iş hayatı, okul saatleri ve günlük yaşamın aksamaması için bu uygulama kalıcı hale getirildi.
Türkiye'de sabit saat uygulaması ne zaman başladı?
2016 yılında alınan karar gereği yaz saati uygulamasına her sene yıl boyu devam edileceği kararlaştırıldı.
Buna göre, Bakanlar Kurulu Kararı'nda şu ifadelere yer verildi:
"Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırılmıştır. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin düzenlenmesi hakkındaki, 14 Mart 2016 tarihli ve 8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan '30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması' ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır."
İlgili hüküm gereğince 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulaması her sene yıl boyu sürdürülecek ve kış saatine geçilmeyecek. Yani son dokuz yıldır Türkiye’de saatler geri alınmıyor.