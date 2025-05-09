Sadece Manisa'da görülüyor: Yılda 1 kez ortaya çıkıyor, 10 gün ömrü var

'MANİSA LALESİ BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR DEĞER'





Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı ise "Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüzün talimatıyla Spil Dağı Milli Parkımızda bulunan, buraya özgü Manisa lalesi için kurum olarak korumasını düzenli olarak yapmaktayız. Amacımız, gelen ziyaretçilerin de bu hassasiyeti devam ettirmesi. Jandarma ve diğer kolluk kuvvetleri, bilhassa ziyaretçilerin yoğun olduğu dönemlerde, vatandaşlara gerekli ikazları yapıyorlar. Manisa lalesi bizim için büyük bir değer. Manisa lalesi yanı sıra diğer endemik bitki türlerimizin de korunması devam ediyor. Amacımız, bu güzelliği, bu bitki çeşitliliğini, bizden sonraki nesillere en sağlıklı ve en yoğun şekilde ulaştırmak" dedi.