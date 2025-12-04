Yeni Şafak
Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Saksıda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

18:564/12/2025, Perşembe
DHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda saksılarda kenevir yetiştirdiği belirlenen Samet E. (22) tutuklandı, gözaltına alınan kardeşi Semih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Evde yapılan aramada keneviri ekili 94 saksı ve 2 kilo esrar ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Efeler ilçesi Köprülü Veysi Paşa Mahallesi Sakarya Caddesi'ndeki bir evde kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

 Yapılan araştırmanın ardından dün eve operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramada Hintkeneviri ekili 94 saksı, 2 kilo esrar ve 1 hassas terazi ele geçirildi. 

Operasyonda Samet E. ve kardeşi Semih E. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Samet E. tutuklanırken, Semih E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

