Sancaktepe TEM Otoyolu'nda arıza yapan otomobil alev alev yandı

Sancaktepe TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken arıza yapan otomobil, dinlenme tesisinde durduktan kısa süre sonra alev aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangın, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Samandıra mevkiinde otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Ç.K. idaresindeki 34 KED 663 plakalı otomobil, seyir halindeyken arıza yaptı.
Sürücü, aracı yol üzerindeki dinlenme tesisine çekti. Kısa süre sonra otomobilden alevler yükselmeye başladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.